I sigilli sono scattati questa mattina al ristorante stellato

Abusivismo edilizio, sigilli al 3 stelle Michelin "I quattro Passi" della famiglia Mellino, a Nerano, nel territorio del Comune di Massa Lubrense, in Costiera Sorrentina. Il decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica, è stato eseguito nella mattinata di oggi dai Carabinieri della Compagnia di Sorrento. Le indagini Le indagini, condotte dall'Aliquota Operativa del N.O.R. della Compagnia CC. di Sorrento e coordinate dalla Procura, erano partite a luglio dello scorso anno e, spiega una nota degli inquirenti, hanno portato a rilevare "gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di lottizzazione abusiva a scopo edificatorio ex art. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Abusivismo edilizio, sigilli al 3 stelle Michelin "Quattro Passi" a Nerano, in costiera sorrentina; il GIP: "Area soggetta a inedificabilità assoluta"

Approfondimenti su Nerano Costiera

Questa mattina i carabinieri hanno eseguito un blitz al ristorante “Quattro Passi” di Nerano, noto in tutto il mondo e premiato con tre stelle Michelin.

Il Comune di Massa Lubrense ha emesso un’ordinanza il 5 gennaio, contestando al ristorante Quattro Passi a Nerano, unico locale del Sud con tre stelle Michelin, presunte irregolarità legate a una presunta lottizzazione abusiva.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Nerano Costiera

Argomenti discussi: Abusi edilizi ad Avellino, la Procura sequestra in via Zingarelli cantiere residenziale di 4 milioni di euro; Centocelle, rimossi i sigilli dalla futura moschea. Il municipio: Vigileremo sui lavori; Avellino, sette indagati per lottizzazione abusiva: sequestrato un complesso residenziale in Via Zigarelli; Esselunga, l'attesa infinita: cantiere blindato e il processo resta al palo.

Abusi edilizi, retate a Torre e sigilli a rafficaOperazione a largo raggio contro l’abusivismo edilizio e lo sversamento illecito di rifiuti a Torre Annunziata, dove la Polizia Municipale ha effettuato controlli mirati che hanno portato a sequestri ... ilfattovesuviano.it

FOTO/Abusi edilizi ad Avellino, in via Zigarelli sequestrato cantiere residenziale da 4 milioni di euroSigilli al mega cantiere di via Zigarelli: l'accusa è di aver avviato i lavori di costruzione di un insediamento residenziale con titoli edilizi risultati illegittimi e di false attestazioni catastal ... corriereirpinia.it

Nerano, sequestrato il complesso turistico “Quattro-Passi”: il ristorante ha tre stelle Michelin - facebook.com facebook