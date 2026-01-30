Abc nuovo scontro in maggioranza Noi Moderati | Manca l’intervento deciso della sindaca

La maggioranza di governo si scontra di nuovo, questa volta sui servizi e le decisioni importanti per la città. I Moderati criticano apertamente la sindaca Celentano, accusandola di non intervenire abbastanza e di lasciar perdere le questioni chiave. Mentre le tensioni aumentano, si rischia di bloccare ancora una volta i progetti e i servizi fondamentali per i cittadini, che attendono risposte da mesi.

“Ennesimo stallo del servizio”; “esautorazione della politica dai processi decisionali e di indirizzo”; e, soprattutto, “dalla sindaca Celentano sta mancando l’intervento deciso che ci saremmo aspettati, nella piena consapevolezza che la città, dopo tre anni di governo, non può rimanere in queste.🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

