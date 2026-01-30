Abbandona i rifiuti della sua azienda in una discarica abusiva | imprenditore denunciato a Ischia

I finanzieri di Ischia hanno scoperto una discarica abusiva a Forio, dove un imprenditore edile abbandonava i rifiuti della sua azienda. La scoperta è arrivata durante controlli di routine, e ora il proprietario rischia una denuncia penale. La discarica si estende su un’area vasta e lascia molti dubbi sulla gestione dei rifiuti nella zona.

I finanzieri hanno scoperto una vasta discarica abusiva nel Comune di Forio: qui, il responsabile di una ditta edile, abbandonava i rifiuti della sua azienda.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Ischia Forio Ischia, sequestrata una discarica abusiva di rifiuti La Guardia di finanza di Napoli ha sequestrato un’area abusiva di 300 metri quadrati sull’isola di Ischia. Ischia, vasta area trasformata in una discarica abusiva: nei guai noto imprenditore La guardia di finanza ha scoperto una discarica abusiva su tutta un’area dell’isola di Ischia. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Agropoli.𝐀𝐛𝐛𝐚𝐧𝐝𝐨𝐧𝐚 𝐫𝐢𝐟𝐢𝐮𝐭𝐢 𝐢𝐧 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚. 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐯𝐢𝐝𝐮𝐚𝐭𝐨 𝐞 𝐬𝐚𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐭𝐨 La Polizia Municipale ha sanzionato un cittadino che aveva abbandonato diversi rifiuti in via Giubileo. L'individuazione è avvenuta analizzando il contenuto degli stessi - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.