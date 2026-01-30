Abbandona i rifiuti della sua azienda in una discarica abusiva | imprenditore denunciato a Ischia

Da fanpage.it 30 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I finanzieri di Ischia hanno scoperto una discarica abusiva a Forio, dove un imprenditore edile abbandonava i rifiuti della sua azienda. La scoperta è arrivata durante controlli di routine, e ora il proprietario rischia una denuncia penale. La discarica si estende su un’area vasta e lascia molti dubbi sulla gestione dei rifiuti nella zona.

I finanzieri hanno scoperto una vasta discarica abusiva nel Comune di Forio: qui, il responsabile di una ditta edile, abbandonava i rifiuti della sua azienda.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Ischia Forio

Ischia, sequestrata una discarica abusiva di rifiuti

La Guardia di finanza di Napoli ha sequestrato un’area abusiva di 300 metri quadrati sull’isola di Ischia.

Ischia, vasta area trasformata in una discarica abusiva: nei guai noto imprenditore

La guardia di finanza ha scoperto una discarica abusiva su tutta un’area dell’isola di Ischia.

