A Termini arriva l'esercito con i blindati è polemica | Alla piazza verde si preferisce la militarizzazione

A Termini arrivano i blindati dell’esercito, scatenando proteste e polemiche. La decisione di rafforzare la sicurezza con mezzi militari alla stazione non piace a tutti. Dallo Studio Its Architettura, che ha lavorato alla nuova piazza dei Cinquecento, definiscono la presenza dei blindati come “preoccupante”. La gente si chiede se questa scelta sia necessaria o se si preferisca la militarizzazione della zona rispetto a soluzioni più leggere. La tensione cresce tra chi teme un eccesso di forze armate in un luogo pubblico.

