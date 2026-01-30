Gli studenti universitari italiani riflettono su come l’Europa dovrebbe rispondere alle mosse di Trump sulla Groenlandia. Hanno analizzato le possibili strategie e condiviso le loro idee, cercando di capire quali insegnamenti si possano trarre da questa vicenda. Le risposte variano, ma tutte puntano a capire come affrontare una situazione delicata che coinvolge interessi internazionali e politiche di potere.

Abbiamo chiesto agli studenti universitari di ragionare su un tema cruciale: cosa può imparare l'Europa dal caso Groenlandia, su come rispondere a Trump? Qui le migliori risposte. Scrivete anche voi, in duemila battute, a situa@ilfogli o.it. I migliori testi degli studenti universitari saranno pubblicati ( qui trovate tutti gli articoli degli studenti pubblicati in questi mesi ). Se non sei ancora iscritto a La Situa puoi farlo qui, ci vuole un minuto, è gratis. L’Unione Europea sta attraversando il periodo più difficile della propria storia ed è chiamata a dare risposte concrete e forti a problemi che non immaginava di dover affrontare nel breve periodo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - A proposito delle mire Trump sulla Groenlandia

Approfondimenti su Groenlandia Trump

Le recenti dichiarazioni di Donald Trump riguardo a una possibile acquisizione americana della Groenlandia hanno riacceso l’attenzione sulla regione.

Recentemente si è assistito a un esempio di come la comunicazione possa essere utilizzata per giustificare intenti geopolitici, anche attraverso la creazione di minacce inesistenti.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Perché Trump vuole la Groenlandia

Ultime notizie su Groenlandia Trump

Argomenti discussi: REFRONTOLO: chiusura SP 86 Delle Mire; La Groenlandia non si vende; Il dio degli immobiliaristi e il Dio del vangelo; Giustizia, tutte le fesserie dei fan del No sui sistemi esteri.

A proposito di Trump e il calcio, oggi mi trovate nel podcast di Olympia di Radio 24, ospite di Dario Ricci (assieme pure a Vincenzo Corrado). Link nei commenti. - facebook.com facebook

Per la prima volta, dopo che Trump ha minimizzato il contributo dei Paesi alleati in Afghanistan, il governo italiano usa parole nette a proposito del deterioramento delle relazioni transatlantiche. x.com