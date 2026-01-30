A proposito delle mire Trump sulla Groenlandia

Gli studenti universitari italiani riflettono su come l’Europa dovrebbe rispondere alle mosse di Trump sulla Groenlandia. Hanno analizzato le possibili strategie e condiviso le loro idee, cercando di capire quali insegnamenti si possano trarre da questa vicenda. Le risposte variano, ma tutte puntano a capire come affrontare una situazione delicata che coinvolge interessi internazionali e politiche di potere.

Abbiamo chiesto agli studenti universitari di ragionare su un tema cruciale: cosa può imparare l'Europa dal caso Groenlandia, su come rispondere a Trump? Qui le migliori risposte. Scrivete anche voi, in duemila battute, a  situa@ilfogli o.it. I migliori testi degli studenti universitari saranno pubblicati ( qui trovate tutti gli articoli degli studenti pubblicati in questi mesi ). Se non sei ancora iscritto a La Situa puoi farlo qui, ci vuole un minuto, è gratis.        L’Unione Europea sta attraversando il periodo più difficile della propria storia ed è chiamata a dare risposte concrete e forti a problemi che non immaginava di dover affrontare nel breve periodo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

