A processo il poliziotto accusato di aver torturato Hasib Omerovic il ragazzo precipitato dalla finestra
Oggi si apre il processo contro il poliziotto Andrea Pellegrini, accusato di aver torturato Hasib Omerovic, il ragazzo caduto dalla finestra di Primavalle tre anni fa. La famiglia di Hasib spera in una verità che possa chiarire cosa sia successo realmente quella notte.
A tre anni dal ferimento di Hasib Omerovic, caduto da una finestra a Primavalle, il poliziotto Andrea Pellegrini andrà a processo per tortura e falso.🔗 Leggi su Fanpage.it
Caso Hasib Omerovic, poliziotto a processo per tortura. Condannato un altro agente per falso
La situazione al commissariato di Primavalle si fa sempre più complicata.
Caso Omerovic, poliziotto a processo con l'accusa di tortura
La vicenda dell’agente di polizia Andrea Pellegrini, coinvolto nel caso Omerovic, torna al centro dell’attenzione.
