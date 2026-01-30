A processo il poliziotto accusato di aver torturato Hasib Omerovic il ragazzo precipitato dalla finestra

Oggi si apre il processo contro il poliziotto Andrea Pellegrini, accusato di aver torturato Hasib Omerovic, il ragazzo caduto dalla finestra di Primavalle tre anni fa. La famiglia di Hasib spera in una verità che possa chiarire cosa sia successo realmente quella notte.

A tre anni dal ferimento di Hasib Omerovic, caduto da una finestra a Primavalle, il poliziotto Andrea Pellegrini andrà a processo per tortura e falso.🔗 Leggi su Fanpage.it

La situazione al commissariato di Primavalle si fa sempre più complicata.

La vicenda dell’agente di polizia Andrea Pellegrini, coinvolto nel caso Omerovic, torna al centro dell’attenzione.

A processo il poliziotto accusato di aver torturato Hasib Omerovic, il ragazzo precipitato dalla finestraA tre anni dal ferimento di Hasib Omerovic, caduto da una finestra a Primavalle, il poliziotto Andrea Pellegrini andrà a processo per tortura e falso ... fanpage.it

Caso Hasib, inchiesta pm Roma per tortura e falso: poliziotto a processoIn abbreviato un altro agente condannato a un anno e quattro mesi e una poliziotta assolta Rinviato a giudizio il poliziotto Andrea Pellegrini, accusato di tortura e falso nel procedimento sul caso di ... adnkronos.com

Il tribunale di Roma ha rinviato a giudizio il poliziotto Andrea Pellegrini, accusato di tortura e falso nel procedimento legato alla vicenda di Hasib Omerovic, l'uomo precipitato dalla finestra il 25 luglio 2022 durante un'attività degli agenti del commissariato Prim - facebook.com facebook

Tortura e falso aggravato: rinviato a giudizio l’agente accusato di torture su Hasib Omerovic roma.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com