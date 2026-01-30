A Parabita Pinocchio oggi progetto che educa alla legalità attraverso il cinema

Martedì sera a Parabita si è svolta la presentazione di “Pinocchio Oggi - Un viaggio verso la legalità”. Nella sala consiliare, gli organizzatori hanno spiegato il progetto, che punta a usare il cinema per educare i ragazzi sui temi della legalità. L’iniziativa, finanziata dal piano nazionale cinema e immagini per la scuola, vede il coinvolgimento dei ministeri della Cultura e dell’Istruzione.

Un’iniziativa innovativa che coinvolge bambini dai 3 ai 6 anni nella realizzazione di un cortometraggio per educare alla cittadinanza consapevole Il progetto si distingue, come sottolineato dal sindaco Stefano Prete, per la solidità della rete di partenariato, che include figure ed enti di eccellenza: oltre al Comune di Parabita, la società di produzione Passo Uno Produzioni, Apulia Film Commission, AGIS Puglia e Basilicata, Total Target s.r.l., la Cooperativa Sociale Solidarietà, il Cinema Ariston di Collepasso e il Cinema Teatro Italia di Gallipoli. “Educare nella scuola dell’infanzia significa intervenire nelle fasi più profonde dell’esperienza”, ha spiegato il dirigente Cosimo Preite, artefice della costituzione della rete.🔗 Leggi su Lecceprima.it Approfondimenti su Pinocchio Oggi Uguali/Diversi, nuova edizione per il progetto che educa alla cittadinanza attiva Aprea: "La cultura crea ricchezza ed educa i giovani alla legalità" Il neo prefetto di Brindisi, Guido Aprea, ha sottolineato l’importanza della cultura come strumento di crescita economica e di educazione alla legalità. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Pinocchio Oggi A Parabita Pinocchio oggi progetto che educa alla legalità attraverso il cinemaUn’iniziativa innovativa che coinvolge bambini dai 3 ai 6 anni nella realizzazione di un cortometraggio per educare alla cittadinanza consapevole ... lecceprima.it Parabitalife. . Presentazione del progetto "Pinocchio Oggi”, che porta il cinema nella scuola dell’infanzia "Baby Birbe" facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.