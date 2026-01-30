A Palermo via alla campagna d’ascolto del Partito democratico

Questa mattina a Palermo è partita ufficialmente la campagna di ascolto del Partito Democratico. Si tratta di un momento dedicato a raccogliere le voci dei cittadini, delle città e dei quartieri. Un’occasione per ascoltare direttamente i problemi e le richieste delle persone che vivono in città. Non ci sono cerimonie ufficiali, solo incontri e dialogo tra i rappresentanti del partito e chi vuole far sentire la propria voce.

Un momento di confronto ma soprattutto di ascolto delle voci e delle richieste che provengano dal territorio, dalle città, dai quartieri. E' con questo spirito che oggi pomeriggio si è tenuto a Palermo il primo appuntamento organizzato dal partito regionale nell'ambito della campagna di ascolto nazionale promossa dal Partito democratico, intitolata "l'Italia che sentiamo. Ascoltare le voci del Paese per cambiarlo" Il focus dell'incontro è stato il welfare e la lotta alle diseguaglianze, partendo dalla situazione di degrado sociale, umano ed economico che in particolare a Palermo è emerso in tutta la sua gravità negli ultimi mesi.

