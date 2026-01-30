A Palermo boom dell' export secondo gli indicatori congiunturali dell' istituto Tagliacarne

A Palermo si registra un forte aumento dell’export, secondo i dati dell’istituto Tagliacarne. Le imprese locali crescono, così come il numero di start-up innovative e no profit. Anche i depositi bancari e il risparmio postale sono in aumento, così come i prestiti alle imprese. Un segnale positivo che fa ben sperare per il futuro economico della città e della provincia.

Albanese (Camera di Commercio Palermo Enna): "Una serie di performance superiori alla media italiana, il nostro tessuto economico vivace e resiliente" Dati molto positivi a Palermo e provincia per imprese attive, numero delle start-up innovative e di enti no profit regolarmente registrati, ore di cassa integrazione, consistenza dei depositi bancari e del risparmio postale, consistenza prestiti alle imprese, export, volume delle compravendite immobiliari. Dall'analisi realizzata da Dataview, il barometro dell'economia territoriale dell'Istituto Tagliacarne emerge che, nel periodo tra il 2024 e il 2025, per alcuni valori, l'area della Città metropolitana di Palermo ha 8 indicatori su 10 in segno positivo.

