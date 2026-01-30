A Padova arriva il Festival UAD – Universal Art Design!

A Padova parte il Festival UAD, che si svolge dal 2 all’8 febbraio 2026. Sono in programma spettacoli, workshop, talk e incontri gratuiti in vari luoghi della città, tra cui il Teatro Verdi e le Maddalene. L’obiettivo è creare uno spazio di dialogo tra arte, design e comunità, rendendo il tutto più accessibile e aperto a tutti.

Spettacoli, workshop, talk e incontri gratuiti che dialogheranno con la città per uno spazio ancora più aperto, accessibile e plurale Universal Art Design (UAD) è un progetto di Creative Europe che porta i principi del design universale nelle arti performative, ponendo l'inclusione al centro del processo di creazione artistica. Ispirato all'idea di progettare per tutte e tutti fin dall'inizio, UAD esplora come gli spettacoli possano essere accessibili, aperti e diversificati senza la necessità di adattamenti speciali.

