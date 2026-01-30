A Niscemi, la frana non si ferma. Le case di chi vive nei pressi della zona rossa sono ancora sotto assedio: le terre si muovono e le case sono a rischio. Gli sfollati, che hanno già abbandonato le abitazioni, aspettano notizie e sperano in aiuti concreti. La paura è tanta, e nessuno riesce a capire quando finirà questa emergenza.

La sua casa è lì, oltre la transenna, nella zona rossa, a pochi metri dalla frana che ha colpito duramente Niscemi. Francesco è uno dei 1.500 residenti costretti a evacuare, con decine di abitazioni già compromesse o a rischio crollo. La terra continua a muoversi, il maltempo peggiora una situazione già drammatica. Nella zona interdetta si sentono boati, il terreno scivola ancora verso valle e la paura cresce ora dopo ora. Secondo la Protezione Civile, l’area di pericolo potrebbe estendersi di altri 150 metri, costringendo nuove famiglie a lasciare le proprie case e portando alla chiusura di molte attività. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

A Niscemi la frana continua: la voce degli sfollati

A Niscemi, in Sicilia, la frana prosegue il suo lento avanzamento, causando preoccupazione tra la popolazione.

A Niscemi, in Sicilia, prosegue l'emergenza legata alla frana che ha coinvolto alcune aree della città.

Argomenti discussi: Frana Niscemi: l’intervento del Servizio Nazionale; Frana a Niscemi, cosa sta accadendo dal punto di vista geologico: il precedente e le cause; Ecco cosa è successo a Niscemi e cosa ha causato la frana; Perché la collina di Niscemi si muove: la spiegazione scientifica della frana.

Dalla geologia ai satelliti, che cosa sappiamo della frana di NiscemiAntica di almeno tre secoli e ormai estesa lungo un fronte di circa cinque chilometri, la frana è alimentata da un meccanismo composito , che agisce in modo diverso nel sottosuolo, fino a decine di ... ansa.it

Sicilia, si allarga la frana a Niscemi dopo il maltempoLa frana che ha colpito Niscemi, in Sicilia, continua ad allargarsi e a mettere in pericolo le case sul pendio. Le autorità hanno evacuato oltre 1.500 persone, mentre edifici e un’auto sono rimasti so ... tg24.sky.it

#TG2000 - #Niscemi, la frana avanza. Popolazione costretta a lasciare tutto #30gennaio #Meloni #Musumeci #cicloneHarry #Sicilia #Schifani #ProtezioneCivile #TV2000 @tg2000it @DPCgov x.com

Frana a Niscemi: sopralluogo dell’assessorato Beni culturali per verificare e tutelare il patrimonio storico e artistico della città. #Niscemi #BeniCulturali #PatrimonioStorico #Frana #TutelaCultura facebook