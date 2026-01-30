a new york un uomo ha cercato di liberare luigi mangione

Mercoledì sera a Brooklyn un uomo si è presentato all’ingresso del Metropolitan Detention Center e ha tentato di liberare Luigi Mangione. L’uomo ha cercato di entrare, ma è stato fermato dalle guardie di sicurezza. Mangione si trova lì in attesa dei processi per l’omicidio di Brian Thompson, amministratore delegato di UnitedHealthcare. La polizia sta indagando sull’accaduto e non si sa ancora cosa abbia spinto l’uomo a tentare di portare via il detenuto.

Mercoledì sera un uomo si è presentato all’ingresso del Metropolitan Detention Center di Brooklyn e ha tentato di liberare Luigi Mangione, detenuto in attesa dei processi per l’omicidio dell’amministratore delegato di UnitedHealthcare, Brian Thompson. L’uomo si è finto un agente dell’FBI, dichiarando di avere un ordine del giudice per liberare Mangione, ma gli agenti del carcere non gli hanno creduto: poche ore dopo, è stato arrestato e ora si trova detenuto nello stesso istituto. Nello zaino una forchetta da barbecue e un tagliapizza. La persona fermata è Mark Anderson, 36 anni, originario del Minnesota. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Un uomo di 36 anni proveniente dal Minnesota si è presentato come agente dell’Fbi e ha cercato di entrare in un carcere federale per liberare Luigi Mangione, accusato di aver ucciso il CEO di UnitedHealthcare, Brian Thompson.

Un uomo armato di un tagliapizza e una forchetta da barbecue si è presentato al Metropolitan Detention Center di Brooklyn fingendosi un agente dell’Fbi.

