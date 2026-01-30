A Minneapolis sede di attività di protesta si intensificano i colloqui tra attivisti e autorità locali

A Minneapolis, le proteste non si fermano. Attivisti e autorità locali stanno cercando di trovare un accordo, anche se le tensioni restano alte. I colloqui sono più frequenti e più serrati, ma ancora non si vede una soluzione definitiva. La città si prepara a nuovi incontri per cercare di calmare gli animi.

A Minneapolis, la tensione che ha caratterizzato le ultime settimane si sta trasformando in un dialogo in corso tra attivisti locali e autorità cittadine. Dopo giorni di manifestazioni, spesso accompagnate da scontri con le forze dell'ordine, si è registrato un cambiamento di rotta: le parti in causa hanno iniziato a incontrarsi in un clima di apertura, con l'obiettivo di trovare soluzioni condivise. Il centro nevralgico di questi colloqui è il quartier generale della resistenza, un punto di riferimento per i movimenti sociali che ha assunto un ruolo centrale nella mobilitazione. Le conversazioni, ancora in corso, riguardano principalmente la sicurezza urbana, il rispetto dei diritti civili e la necessità di una presenza poliziesca più trasparente.

