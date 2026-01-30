A lezione del mondo digitale

In Italia cresce la preoccupazione per il caos nel mondo digitale. Sempre più persone denunciano difficoltà a gestire i rischi online e le fake news. Le autorità cercano di mettere ordine, ma la confusione resta. La sfida ora è trovare strumenti efficaci per proteggere utenti e giovani dai pericoli del web.

Le recenti cronache evidenziano una crescente necessità di gestione del 'Far west digitale'. Si impone una riflessione urgente. L'identificazione obbligatoria per le attività online non è più solo una questione tecnica, ma un presidio di civiltà necessario. Istituzioni e cittadini devono unire le forze: servono norme più stringenti per la responsabilità delle piattaforme e bisogna promuovere una vera educazione digitale. Marco Larici Risponde Beppe Boni L' educazione digitale nelle scuole e nelle istituzioni è ormai un processo avviato e l' Emilia Romagna è una delle regioni all'avanguardia su questo versante.

Undici donne straniere hanno preso parte a un corso di italiano promosso da Apindustria Servizi a San Donà di Piave, nell’ambito del progetto regionale “Passi Plus”.

Lezione 1 – I fondamenti delle TIC | Dal mondo reale al digitale

