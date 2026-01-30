A Gaza i numeri delle vittime sono ormai troppo alti per essere nascosti. L'esercito israeliano ha accettato il bilancio fornito dal Ministero della Sanità locale, segnando una svolta dopo settimane di negazioni e propaganda. La situazione si fa sempre più difficile da ignorare.

I numeri sono diventati ingestibili e quindi la propaganda è caduta. L’IDF “accetta” il bilancio delle vittime fornito dal Ministero della Sanità di Gaza perché non ha più margine per negarlo. Non perché sia improvvisamente affidabile. Perché è già vecchio. Chi racconta questo genocidio sa bene che i numeri ufficiali arrivano sempre in ritardo rispetto alla realtà. Arrivano quando i corpi sono stati recuperati, identificati, registrati. Arrivano quando esistono ancora ospedali funzionanti, registri consultabili, personale vivo. A Gaza tutto questo è saltato da mesi. Le cifre pubblicate raccontano ciò che è stato contato, non ciò che è accaduto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - A Gaza anche i numeri sono diventati ingestibili

Approfondimenti su Gaza Numero

Israele conferma che a Gaza sono morte circa 71.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Digiuno per Gaza: la mobilitazione silenziosa degli operatori sanitari italiani

Ultime notizie su Gaza Numero

Argomenti discussi: La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; A Gaza ci sono stati più di 70mila morti. Ora lo conferma anche Israele; Nella Striscia uccisi 71mila palestinesi, ora lo dice anche Israele; 27 gennaio 2026. Da Auschwitz a Gaza. I vuoti di memoria.

A Gaza ci sono stati più di 70mila morti. Ora lo conferma anche IsraelePer la prima volta dal 7 ottobre 2023, alcune fonti militari hanno comunicato ai giornali il bilancio delle vittime nella Striscia: c'è identità di ... avvenire.it

Israele alla fine conferma che i morti a Gaza sono oltre 70mila. Ma nella realtà potrebbero essere molti di piùIsraele conferma il dato dei palestinesi uccisi durante il bombardamento a tappeto nella Striscia di Gaza: sono oltre 70mila, per la precisione ... notizie.tiscali.it

“L’Idf riconosce che i morti durante la guerra contro a Hamas a Gaza sono stati circa 70 mila”. Esattamente i numeri forniti dal ministero della Salute di Gaza, già considerati come attendibili da ong e media internazionali (oggi la cifra supera i 71.600, con uccisi - facebook.com facebook

#Gaza Per 2 anni é calato il terrore sul dibattito pubblico. In ogni parte del mondo ogni volta che si davano i numeri dei palestinesi massacrati da Israele se non precisavi “numeri di Hamas” eri di Hamas. Serviva solo a far percepire quei numeri come inattendi x.com