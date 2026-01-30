A disposizione 11 milioni per il rilancio del turismo

La Regione Emilia-Romagna mette sul piatto 11 milioni di euro per il settore turistico di Ravenna. Il bando ‘Eureca Turismo 2026’ è già attivo e punta a rilanciare il turismo locale con nuovi strumenti di crescita. Le imprese e gli operatori del settore possono ora presentare i loro progetti per riqualificare e migliorare l’offerta turistica della zona. È una sfida importante per il comparto, che cerca di ripartire dopo i periodi difficili.

Il settore turistico ravennate guarda al futuro con nuovi strumenti di crescita. È entrato nel vivo il bando 'Eureca Turismo 2026', importante misura della Regione Emilia-Romagna che mette a disposizione 11 milioni di euro per sostenere la riqualificazione del comparto. Un'opportunità che Confartigianato Imprese Ravenna, in collaborazione con Artigiancredito, sta presidiando con i propri uffici per garantire alle aziende del territorio il massimo supporto nell'accesso ai contributi. L'obiettivo del bando è chiaro, innalzare gli standard dell'ospitalità attraverso contributi a fondo perduto. Sono ammessi progetti che spaziano dalla ristrutturazione edilizia all' efficientamento energetico, fino alla digitalizzazione dei servizi e all'abbattimento delle barriere architettoniche.

