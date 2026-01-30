Stasera alle 21.25 su Rai 3 va in onda la prima puntata della nuova stagione di

A 10 anni dal rapimento e dall'uccisione del ricercatore universitario in Egitto, stasera alle 21.25 Rai 3 trasmette la prima puntata della stagione 2026 di Un giorno in pretura dal titolo Verità per Giulio Regeni, curata da Daniele Ongaro. Il programma di Roberta Petrelluzzi ricostruirà le tappe del caso, dal sequestro alle torture, all'omicidio del giovane italiano attraverso gli atti processuali e le deposizioni dei testimoni.

© Iodonna.it - A dieci anni dalla scomparsa, la trasmissione di Roberta Petrelluzzi ricostruisce tutte le tappe: dal sequestro in Egitto fino alla morte. Ancora senza colepevoli

A dieci anni dalla scomparsa di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ucciso in Egitto, la famiglia continua a chiedere giustizia.

Nel giorno in cui la Corte Costituzionale si pronuncia sulla ripresa del processo per l'omicidio di Giulio Regeni, Roberta Petrelluzzi ripercorre la vicenda segnata da attese, silenzi e richieste di verità. #UnGiornoinPretura stasera alle 21.20 su #Rai3 #veritàper

Nel giorno in cui la Corte Costituzionale si pronuncia sulla ripresa del processo per l'omicidio di Giulio Regeni, Roberta Petrelluzzi ripercorre la vicenda segnata da attese, silenzi e richieste di verità. Speciale #UnGiornoinPretura, questa sera alle 21.20 su #R