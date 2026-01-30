A Catignano la giornata regionale del Ringraziamento di Coldiretti Abruzzo

A Catignano si terrà domenica 1 febbraio la giornata regionale del Ringraziamento organizzata da Coldiretti Abruzzo. L’evento coinvolgerà agricoltori e cittadini in una giornata dedicata ai prodotti locali e ai valori della campagna. La piazza del paese si riempirà di bancarelle, degustazioni e momenti di confronto tra chi lavora la terra ogni giorno.

Sarà Catignano a ospitare la giornata regionale del Ringraziamento di Coldiretti Abruzzo domenica 1 febbraio.È l'ultimo appuntamento di un percorso che, da novembre, ha attraversato le 4 province abruzzesi. L'appuntamento è previsto domenica 1 febbraio nel centro del paese a partire dalle ore 9. La giornata inizierà con il raduno dei trattori in piazza San Francesco, seguito alle ore 10:15 dalla santa messa nella chiesa di San Giovanni Battista celebrata da padre Mario Granato. Alle ore 12 si svolgeranno la sfilata e la benedizione dei trattori e dei mezzi agricoli, momento simbolico che unisce tradizione e modernità.

