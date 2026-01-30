A Calenzano arriva il RifugiAmo Vegan Festival

Arriva a Calenzano il RifugiAmo Vegan Festival, in programma dal 28 febbraio al 1° marzo 2026. L’evento, promosso da Ohana Animal Rescue Family ODV e Rifugio Chico Mendes ODV, porta in città due rifugi che si occupano di salvare animali sottratti allo sfruttamento umano. Un’occasione per conoscere da vicino le storie di questi animali e scoprire iniziative contro lo sfruttamento degli animali.

Dal 28 febbraio al 1° marzo 2026 arriva a Calenzano il RifugiAmo Vegan Festival. L'evento è organizzato da Ohana Animal Rescue Family ODV e Rifugio Chico Mendes ODV, due rifugi antispecisti del territorio fiorentino che ospitano diverse specie di animali sottratti allo sfruttamento umano e all'industria della carne. L'evento si propone non solo come momento di svago e scoperta, ma come piattaforma di cambiamento reale, dove la comunità può incontrarsi, condividere esperienze e scoprire nuovi modi di vivere in armonia con gli animali e l'ambiente.

Dove A Calenzano, Firenze. Quando Il weekend 28 febbraio e 1 marzo Cosa ci sarà Il RifugiAmo. E noi di Nello ci saremo, per la prima meravigliosa edizione del Rifugiamo Vegan Festival, organizzato dai rifugi amici Chico Mendes e Ohana. Guar - facebook.com facebook