A Bologna c’è ancora un grosso problema con il gioco d’azzardo

A Bologna, il problema del gioco d’azzardo resta al centro dell’attenzione. È arrivata la terza edizione di ‘Pane e azzardo’, un’indagine che analizza i numeri e le storie di chi ogni giorno si confronta con questa dipendenza. Promossa da Cgil, Psi, Federconsumatori e Auser, lo studio mostra che la città fatica a contenere il fenomeno, con numeri ancora troppo alti e tante persone che rischiano di perdere tutto.

Lo dice un rapporto pubblicato da Cgil, Federconsumatori e Auser. Ecco i dati in città e in regione È stata pubblicata la terza edizione di ‘Pane e azzardo’, l’indagine promossa da Cgil, Psi, Federconsumatori e Auser che analizza i dati sul gioco d’azzardo in Emilia-Romagna. I numeri sono catastrofici. Il rapporto si riferisce al 2024, anno in cui in regione sono stati giocati oltre 10 miliardi di euro. Il 51% delle somme investite è avvenuto online, per la prima volta in Emilia-Romagna. La perdita è stata di 1,57 miliardi di euro. I numeri confermano una tendenza molto forte al gioco d’azzardo nelle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

