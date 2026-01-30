A 22 anni lotta contro la paralisi cerebrale grazie allo spettacolo raccolti 3mila euro per Martina
Il Teatro Comunale di Russi si è riempito di gente il 24 gennaio, quando si è tenuto uno spettacolo dedicato a Martina, una ragazza di 22 anni che combatte contro la paralisi cerebrale. Non è stato solo un evento di intrattenimento, ma un vero gesto di solidarietà: in poche ore sono stati raccolti 3.000 euro per aiutarla nel suo percorso. La serata ha dimostrato come la comunità possa unirsi e fare la differenza con un gesto semplice ma di grande cuore.
Non è stato solo uno spettacolo, ma un grande abbraccio collettivo quello che il 24 gennaio ha illuminato il Teatro Comunale di Russi. La terza edizione de “I Colori della Vita” ha confermato quanto la storia di Martina Fumolo – la ventiduenne di Argenta che lotta fin dalla nascita contro una.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
