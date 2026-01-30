A 22 anni lotta contro la paralisi cerebrale grazie allo spettacolo raccolti 3mila euro per Martina

Il Teatro Comunale di Russi si è riempito di gente il 24 gennaio, quando si è tenuto uno spettacolo dedicato a Martina, una ragazza di 22 anni che combatte contro la paralisi cerebrale. Non è stato solo un evento di intrattenimento, ma un vero gesto di solidarietà: in poche ore sono stati raccolti 3.000 euro per aiutarla nel suo percorso. La serata ha dimostrato come la comunità possa unirsi e fare la differenza con un gesto semplice ma di grande cuore.

