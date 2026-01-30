7 idee per vivere una splendida domencia di febbraio sul Lago di Como

La prima domenica di febbraio sul Lago di Como si presenta con un clima favorevole. Il sole splende e le temperature sono ancora sopra lo zero, invitando le persone a uscire e godersi la giornata. Molti scelgono di passeggiare lungo le rive, approfittando di un tempo che non sembra voler deludere. È il momento giusto per lasciarsi catturare dalla bellezza del paesaggio e vivere appieno questa giornata primaverile in anticipo.

Prima domenca di febbraio segnata dal meteo che promette ancora sole e temperature decisamente sopra lo zero. Ecco dunque i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, per questo fine settimana del nuovo anno. Qualche idea - ogni volta aggiungiamo almeno un nuovo percorso - per trascorrere anche questa stagione immersi nella bellezza del nostro territorio. Una guida con tutte le gite sul Lario e nei suoi dintorni. Un itinerario ad anello di circa 7 chilometri, immerso tra natura, storia e tradizioni locali, collega Caslino d'Erba a Ponte Lambro offrendo un'escursione di media difficoltà adatta a camminatori allenati e a famiglie con ragazzi sopra i 10 anni.

