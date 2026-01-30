30 gennaio è il croissant day Ma quanto costa fare colazione a Firenze?

Oggi a Firenze si festeggia il croissant day, ma quanto costa fare colazione in città? Le pasticcerie propongono varie opzioni, e il prezzo può cambiare da un locale all’altro. In tanti si chiedono se il costo sia stabile o in aumento rispetto agli anni passati. La mattina si svolge tra bar affollati e vetrine con croissant fragranti, pronti per essere gustati. La domanda più comune è: quanto si spende per una colazione dolce in centro?

Firenze, 30 gennaio 2026 – Oggi è il croissant day. Un dolce che è sinonimo di colazione dolce, la classica "all'italiana", la scelta più gradita al risveglio, da nord a sud. Come hanno confermato alcune ricerche, la sveglia ideale è il profumo di un croissant caldo con l'aroma del caffè. Ma il caro colazione si fa sentire anche in Toscana. Quanto costa fare colazione a Firenze. Fare colazione in centro a Firenze è diventato sempre più costoso. Un giro tra bar e caffetterie lo conferma: per un caffè e un cornetto, la combinazione più gettonata, il conto non scende sotto i 3 euro. Qualche mese fa ne bastavano 2,70, ma con gli ultimi rincari si è arrivati a una media di 3,10. 🔗 Leggi su Lanazione.it

