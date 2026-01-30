20enne in fin di vita in via De Rolandis | Spedizione punitiva con l' intenzione di uccidere

La polizia indaga su una violenta aggressione avvenuta il 10 gennaio in via De Rolandis. Un ragazzo di 20 anni è stato trovato a terra, gravissimo. Gli investigatori sospettano che si sia trattato di una spedizione punitiva con l’intenzione di uccidere. La scena sembra essere stata pianificata, e ora si cerca di capire chi ci sia dietro e cosa abbia scatenato questa violenza.

Sarebbe stata una vera e propria "spedizione punitiva" quella del 10 gennaio, in via De Rolandis, che ha lasciato un 20enne a terra, in fin di vita. Con l'accisa di tentato omicidio, sono stati arrestati cinque cittadini tunisini, tutti sui 20 anni e un minore. Dalle ricostruzioni degli inquirenti, è emerso come l'agguato sia maturato nell'ambito dello spaccio di stupefacenti di gruppi di cittadini tunisini, con una "fazione" attiva tra il parco della Montagnola e piazza VIII agosto, e l'altra in zona universitaria. I motivi andrebbero ricercati nelle "interferenze" tra le piazze, ma non si sarebbe trattato del primo scontro tra i due gruppi, quindi anche una rappresaglia.

