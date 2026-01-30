1000 kilometri oltre l' ostacolo | la Dream a Udine sfida la storia

La Rental & Versatility Dream Volley Nardò si prepara a sfidare Pavia di Udine nella seconda gara dei quarti di finale di Coppa Italia. Una partita che per i neretini non è solo una sfida sportiva, ma anche un test di resistenza umana e mentale. Domenica prossima, i giocatori affronteranno 1000 chilometri di viaggio per mettere tutto in gioco. La squadra sa che non sarà facile, ma vuole dimostrare di avere le forze per superare anche questa distanza e questa avversaria.

Gara 2 dei quarti di finale di Coppa Italia di domenica prossima a Pavia di Udine rappresenterà per la Rental & Versatility Dream Volley Nardò un banco di prova non soltanto sportivo, ma anche umano e mentale. Dopo il KO interno patito in Gara 1, le ragazze di coach Laudisa saranno infatti chiamate a compiere una vera e propria impresa sportiva per ribaltare la situazione e accedere alle final-four; ma, soprattutto per quanto visto al Pala Andrea Pasca, non basterà soltanto eccellere nella tecnica: occorrerà infatti una forza mentale straordinaria, in un contesto reso ancora più particolare dalla improvvisa e scioccante perdita in casa BluTeam, funestata dalla scomparsa del Presidente Rodolfo Flebus.

