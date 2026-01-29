Zohran Mamdani ha indossato una giacca Carhartt personalizzata per affrontare la sua prima tempesta di neve da sindaco

Zohran Mamdani si prepara a vivere la sua prima grande emergenza come sindaco. Questa mattina, ha indossato una giacca Carhartt personalizzata, pronta per affrontare la neve che sta cadendo copiosa sulla città. È la prima volta che Mamdani si trova in prima linea durante una vera tempesta invernale, e non ha esitato a mettersi in prima persona, dimostrando di voler essere vicino ai cittadini anche in situazioni difficili.

Zohran Mamdani ha affrontato la sua prima tempesta di neve da sindaco con un guardaroba che sembra già destinato a diventare parte del personaggio. Essere alla guida di New York comporta inevitabilmente qualche privilegio: se per Eric Adams si parlava di presunti viaggi di lusso in Turchia, per Zohran Mamdani il vantaggio più evidente sembra essere un arsenale di giacche ufficiali, ognuna più scenografica della precedente. Durante l'ultimo fine settimana, quando il nord?est degli Stati Uniti è stato investito da una violenta nevicata, la prima emergenza meteorologica del suo mandato, iniziato il giorno di Capodanno con una cravatta Kartik Research, quelle giacche sono tornate utilissime.

