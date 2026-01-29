Zen passato ancora al setaccio perquisizioni nelle case | cinque arresti per droga e armi sequestrate

I carabinieri hanno continuato a setacciare lo Zen, con perquisizioni nelle case e arresti. Ieri mattina, fin dal primo mattino, sono entrati in azione nel quartiere, fermando cinque persone e sequestrando droga e armi. L’operazione ha portato a un intervento deciso per contrastare il traffico illecito nella zona.

Cinque arresti per droga in via Costante Girardendo e armi sequestrate. E' il bilancio di un controllo straordinario del territorio dei carabinieri scattato ieri sin dalle prime luci dell'alba allo Zen. Otto sono state le perquisizioni domiciliari effettuate. Un palermitano di 31 anni, già noto alle forze dell'ordine, gravato dalla misura dell'obbligo di dimora e con precedenti specifici è stato arrestato in flagranza di reato. All'interno della sua abitazione i militari hanno rinvenuto e sequestrato quasi 50 dosi di hashish, pronte per essere immesse sul mercato. Ben più articolata la seconda attività, che ha portato all'arresto di un intero nucleo familiare: padre, madre e due figli, di età compresa tra i 20 e i 50 anni.

