Zanichelli ammette l' errore di Barbero | il 7 ottobre non erano ' coloni' israeliani

Zanichelli si scusa e corregge un errore nel suo manuale scolastico. L’editore ha ammesso che nel testo non era corretto dire che il 7 ottobre 2023 ci fossero ‘coloni’ israeliani. La correzione arriverà subito, per aggiornare gli studenti e chiarire i fatti.

(Adnkronos) - Zanichelli Editore ha riconosciuto un errore contenuto in un manuale scolastico e annunciato una correzione immediata relativa ai fatti del 7 ottobre 2023. La segnalazione era stata avanzata il 27 gennaio in un articolo a firma di Emanuele Calò sul 'Riformista', che evidenziava come nel manuale “La storia – Progettare il futuro”, adottato nelle scuole e firmato da Alessandro Barbero, Chiara Frugoni (morta nel 2022) e Carla Sclarandis, le vittime e i territori israeliani colpiti dall'attacco del 7 ottobre fossero definiti in modo errato come “coloni” e “insediamenti”. Invece, dai residenti dei kibbutz ai partecipanti al festival Nova, le vittime erano cittadini israeliani (e anche molti stranieri) che vivevano o frequentavano un territorio che nessuno contesta essere israeliano, a differenza di quanto avviene per la Cisgiordania. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Zanichelli ammette l'errore di Barbero: il 7 ottobre non erano 'coloni' israeliani Approfondimenti su Zanichelli Barbero Cisgiordania, il video dell'attacco dei coloni israeliani a un piccolo villaggio beduino Nella notte, nel villaggio beduino di Khirbet al-Sidra in Cisgiordania, si è verificato un episodio di violenza con l’irruzione di coloni israeliani. Cisgiordania, palestinese preso a bastonate da coloni israeliani: il video della brutale aggressione Un episodio di violenza si è verificato nella Cisgiordania, quando un uomo palestinese di 67 anni, Basim Saleh Yassin, è stato brutalmente aggredito con bastoni da un gruppo di coloni israeliani mascherati. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Zanichelli Barbero Zanichelli ammette l'errore di Barbero: il 7 ottobre non erano 'coloni' israelianiLa denuncia pubblicata dal 'Riformista', le scuse della casa editrice per gli errori del manuale, firmato tra gli altri dallo storico Alessandro Barbero ... adnkronos.com (Simone Casciano) Ipotermia. Il referto del pronto soccorso di Trento, nel suo linguaggio tecnico e freddo, non ammette ambiguità: il senza fissa dimora trasportato in emergenza all’ospedale Santa Chiara nella notte tra mercoledì e giovedì aveva una temper - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.