Zanichelli ammette l' errore di Barbero | il 7 ottobre non erano ' coloni' israeliani

Zanichelli si scusa e corregge un errore nel suo manuale scolastico. L’editore ha ammesso che nel testo non era corretto dire che il 7 ottobre 2023 ci fossero ‘coloni’ israeliani. La correzione arriverà subito, per aggiornare gli studenti e chiarire i fatti.

(Adnkronos) - Zanichelli Editore ha riconosciuto un errore contenuto in un manuale scolastico e annunciato una correzione immediata relativa ai fatti del 7 ottobre 2023. La segnalazione era stata avanzata il 27 gennaio in un articolo a firma di Emanuele Calò sul 'Riformista', che evidenziava come nel manuale “La storia – Progettare il futuro”, adottato nelle scuole e firmato da Alessandro Barbero, Chiara Frugoni (morta nel 2022) e Carla Sclarandis, le vittime e i territori israeliani colpiti dall'attacco del 7 ottobre fossero definiti in modo errato come “coloni” e “insediamenti”. Invece, dai residenti dei kibbutz ai partecipanti al festival Nova, le vittime erano cittadini israeliani (e anche molti stranieri) che vivevano o frequentavano un territorio che nessuno contesta essere israeliano, a differenza di quanto avviene per la Cisgiordania. 🔗 Leggi su Iltempo.it

