Un bambino di sei anni ha perso il suo zaino tra Melito e Giugliano. Qualcuno ha rubato tutto, dai libri ai quaderni, passando per il tablet. Il ragazzino ha fatto un appello ai ladri, chiedendo loro di restituire il suo zaino. E, sorpresa, la Golden Boy ha deciso di intervenire, riservandogli una sorpresa.

Libri, quaderni, tablet: tutto racchiuso in uno zaino. Un oggetto di grande valore, soprattutto per un bambino di sei anni. È stato rubato dall’auto di famiglia parcheggiata davanti a un fast food della via Appia, tra Giugliano e Melito. Una storia che ha commosso il web, dopo che le lacrime del piccolo Raffaele sono diventate virali sui social. Raffaele oggi è rimasto senza nulla: niente libri, niente materiale scolastico, niente zaino. Uno zaino che aveva voluto fortemente, con il kit del suo idolo, Geolier. Proprio da qui, però, arriva una svolta. La Golden Boy, società del rapper, ha deciso di intervenire e preparare una sorpresa per il bambino, restituendogli molto più di quanto gli era stato portato via. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Zaino rubato in auto tra Melito e Giugliano, bambino fa appello ai ladri e la Golden Boy gli riserva una sorpresa

Un bambino di sei anni ha perso tutto il suo zaino in auto.

