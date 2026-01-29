Zaino rubato in auto, bambino fa appello ai ladri e la Golden Boy gli riserva una sorpresa

Un bambino di sei anni ha perso tutto il suo zaino in auto. Dentro c’erano libri, quaderni e il tablet, cose che per lui sono importanti. Il piccolo ha deciso di rivolgersi direttamente ai ladri, chiedendo di restituirgli quello che ha preso. E, sorprendentemente, la Golden Boy ha deciso di intervenire e fargli una sorpresa.

Libri, quaderni, tablet: tutto racchiuso in uno zaino. Un oggetto di grande valore, soprattutto per un bambino di sei anni. È stato rubato dall’auto di famiglia parcheggiata davanti a un fast food della circonvallazione. Una storia che ha commosso il web, dopo che le lacrime del piccolo Raffaele sono diventate virali sui social. Raffaele oggi è rimasto senza nulla: niente libri, niente materiale scolastico, niente zaino. Uno zaino che aveva voluto fortemente, con il kit del suo idolo, Geolier. Proprio da qui, però, arriva una svolta. La Golden Boy, società del rapper, ha deciso di intervenire e preparare una sorpresa per il bambino, restituendogli molto più di quanto gli era stato portato via. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

