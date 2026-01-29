YoungME parte a Messina | 2,4 milioni per borse lavoro e nuove imprese giovanili

Messina apre le porte ai giovani con un nuovo progetto. Questa mattina, a Palazzo Zanca, è stato presentato “YoungME”, un avviso pubblico che mette a disposizione 2,4 milioni di euro per borse lavoro e nuove imprese giovanili. L’obiettivo è dare una spinta concreta ai giovani della città, offrendo opportunità di lavoro e di startup. Ora si aspetta che i benefici arrivino ai ragazzi e alle nuove imprese che vogliono investire sul territorio.

Presentato a Palazzo Zanca il bando del progetto Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027: 148 borse lavoro e almeno 40 start-up per rafforzare occupazione, formazione e sviluppo territoriale Messina si prepara a investire sul proprio futuro giovanile. È stato presentato oggi a Palazzo Zanca il nuovo Avviso Pubblico del progetto “YoungME”, finanziato nell’ambito del Programma Nazionale “Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027”, con una dotazione complessiva di 2,4 milioni di euro. L’iniziativa mira a sostenere l’occupazione e l’autoimprenditorialità, attivando 148 borse lavoro e finanziando almeno 40 nuove imprese guidate da giovani.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su YoungME Messina Il piano lavoro del Comune: 10 milioni per imprese giovanili Il Comune di Napoli ha annunciato un piano da 10 milioni di euro per sostenere lo sviluppo di imprese giovanili e iniziative innovative. Innovazione e lavoro, la spinta della Regione: "Risorse pari a 1,7 milioni per far nascere nuove imprese" La Regione Emilia-Romagna ha annunciato un finanziamento di 1,7 milioni di euro destinato a sostenere incubatori e acceleratori d'impresa. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su YoungME Messina Argomenti discussi: YoungME: domani a Palazzo Zanca la presentazione del nuovo Avviso Pubblico. YoungME: a Messina la presentazione del nuovo Avviso PubblicoSi terrà oggi, giovedì 29 gennaio, alle ore 10.00, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, a Messina, la conferenza stampa di presentazione del nuovo Avviso Pubblico nell’ambito del progetto Youn ... strettoweb.com YoungME: domani a Palazzo Zanca la presentazione del nuovo Avviso PubblicoSi terrà domani, giovedì 29 gennaio, alle ore 10.00, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, la conferenza stampa di presentazione del nuovo Avviso Pubblico nell’ambito del progetto YoungME, pro ... strettoweb.com YoungME: domani a Palazzo Zanca la presentazione del nuovo Avviso Pubblico facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.