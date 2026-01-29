You&AI | gli studenti bresciani incontrano i campioni della contemporaneità

Gli studenti di Brescia hanno incontrato alcuni tra i più noti protagonisti della tecnologia moderna. In quattro tappe, hanno ascoltato le esperienze di esperti e innovatori, cercando di capire meglio come funziona l’intelligenza artificiale e quale ruolo potrà avere nel futuro. La giornata ha puntato a chiarire i dubbi e a stimolare un confronto diretto con chi lavora sul campo, senza parole complicate o discorsi astratti.

Un percorso in quattro tappe con altrettanti campioni della contemporaneità, per definire con maggior consapevolezza il ruolo dell'intelligenza artificiale: dalla conoscenza alla coscienza, per alimentare speranza e fiducia in quella che è una risorsa irrinunciabile dei nostri tempi. È questo il concept didattico della nuova edizione di You&AI, progetto della Fondazione Soldano che si inserisce nella stagione 20252026 di "LeXGiornate Young", ormai tradizionale campagna dedicata agli studenti delle scuole superiori bresciane, patrocinata dalla Provincia, che disegna vari momenti di qualità per e con i giovani, in 5 diversi filoni educativi, proponendo esperienze, approfondimenti e testimonianze di figure di spicco appartenenti a vari ambiti dell'attualità.

