Yildiz-Juve passi avanti per il rinnovo Napoli-Roma duello per un atalantino…

La Juventus si avvicina a un accordo con Yildiz per il rinnovo del contratto. I dirigenti bianconeri stanno lavorando per definire gli ultimi dettagli, sperando di chiudere la trattativa nei prossimi giorni. Intanto, a Napoli e Roma si sfidano per un calciatore dell’Atalanta, con le due società pronte a battagliare per assicurarsi il giocatore. Il mercato continua a muoversi, e le varie trattative si intensificano.

Nuovo episodio de Il Blitz, il nostro appuntamento settimanale con le principali trattative di mercato. In attesa di sbloccare la questione attaccante, la Juve compie dei passi avanti importanti per il rinnovo di Kenan Yildiz. Intanto, è duello Napoli-Roma per un talento dell'Atalanta, arrivato in Italia la scorsa estate.

