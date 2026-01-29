Yildiz Juve passi avanti per il rinnovo | arrivano altre conferme Le ultimissime novità

La Juventus sta facendo progressi sul rinnovo di Yildiz. Arrivano conferme che la trattativa procede bene e che il club e il giocatore stanno trovando un accordo. La situazione sembra più vicina a una soluzione definitiva, anche se ancora manca l’annuncio ufficiale. I tifosi sperano che tutto si concluda positivamente nelle prossime settimane.

sul futuro del numero 10 turco. La Juventus si appresta a blindare il suo gioiello più prezioso. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE, la trattativa per il rinnovo contrattuale di Kenan Yildiz è entrata nella fase decisiva, con le parti che sembrano aver trovato l'intesa su quasi tutti i punti cardine dell'accordo. Il nuovo legame tra il talento turco e il club bianconero dovrebbe avere una durata importante, con una scadenza fissata addirittura al 30 giugno 2031. Un ingaggio da top player. Il rinnovo non rappresenta solo un prolungamento temporale, ma un vero e proprio riconoscimento dello status raggiunto dal numero 10 all'interno del progetto tecnico di Luciano Spalletti.

