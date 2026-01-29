Yildiz carica l’ambiente in vista dei playoff di Champions League Il suo messaggio per squadra e tifosi – FOTO

Yildiz ha parlato chiaro: ora è il momento di spingere forte. Con un messaggio diretto, il calciatore turco ha chiamato i suoi compagni e i tifosi a dare il massimo in vista dei playoff di Champions League. Le sue parole hanno acceso l’ambiente, che ora aspetta solo di vedere cosa succederà sul campo.

Yildiz carica l'ambiente in vista dei playoff di Champions League. Il messaggio del fuoriclasse turco per la squadra e per i tifosi. Il pareggio di ieri sera con il Monaco ha lasciato un po' l'amaro in bocca in casa Juventus, soprattutto per la prestazione offerta da una squadra rimaneggiata. ULTIMISSIME JUVE LIVE Dopo l'ultimo turno della fase a girone unico di Champions League però la Vecchia Signora ha già la testa ai prossimi impegni e anche al playoff, per il quale domani si saprà quale sarà l'avversaria tra Brugge e Galatasaray. Proprio in vista di questa sfida da dentro fuori, Kenan Yildiz ha già caricato l'ambiente.

