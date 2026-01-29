WWE | Ufficialmente completo lo stadio per la Royal Rumble in Arabia Saudita

Le squadre hanno terminato di allestire lo stadio in Arabia Saudita, pronto ad accogliere la Royal Rumble 2026. I lavori sono finiti e ora tutto è pronto per il grande evento. I fan della WWE possono aspettarsi uno spettacolo in grande stile, con il palco e le strutture completate e pronte all’uso. La data si avvicina e l’atmosfera nel paese si fa sempre più elettrizzante.

Il conto alla rovescia per la Royal Rumble 2026 ha appena raggiunto un traguardo importante: ufficialmente è ufficialmente completato Costruito per l’occasione. Il 28 gennaio, l’utente TikTok @mdomorfaruk8498, che si è identificato come uno degli operai che hanno contribuito alla costruzione della sede della WWE a Riyadh, in Arabia Saudita, ha caricato un nuovo video che mostra il set finito della Royal Rumble. E a giudicare dall’aspetto, la WWE non scherza L’imponente struttura all’aperto, costruita su misura nel cuore del King Abdullah Financial District, presenta un’illuminazione completa, ampi pannelli LED e un ingresso imponente degno di WrestleMania. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

