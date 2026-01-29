Le wrestler della WWE dovranno rispettare nuove regole sui costumi per la prossima Royal Rumble, che si terrà in Arabia Saudita. Le atlete si sono trovate a dover pagare di tasca propria per adattarsi ai requisiti richiesti dalla federazione, che da quest’anno impone abbigliamento conforme alle normative saudite. La questione ha suscitato qualche polemica tra le wrestler, che si trovano a dover fare i conti con nuove restrizioni prima di salire sul ring.

La Royal Rumble 2025 si terrà in Arabia Saudita, e questo comporta come sempre requisiti specifici per l’abbigliamento delle wrestler. Nessun rimborso dalla WWE per i costumi “conformi”. Secondo quanto riportato da WrestleVotes Radio su Fightful Select, una talent che parteciperà al match femminile della Royal Rumble ha confermato che le linee guida sull’abbigliamento rimangono identiche a quelle degli eventi sauditi precedenti. Sean Ross Sapp di Fightful ha poi parlato con un’altra wrestler, che ha rivelato un dettaglio significativo: “Siamo noi a doverci pagare e far realizzare i costumi per lo show, in modo che rispettino quei parametri”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Le wrestler dovranno pagarsi i costumi conformi alle regole saudite

Approfondimenti su Royal Rumble 2025

La WWE ha annunciato la promozione di cinque nuovi wrestler nel roster di NXT, come comunicato dalla General Manager Ava.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Royal Rumble 2025

Argomenti discussi: Svelato il futuro di Tommaso Ciampa dopo l’addio alla WWE; WWE: Risultati WWE Raw Belfast 19-01-2026.

La WWE pronta ad accogliere un’ex star della NJPWLa WWE ha assicurato di essere entrata in una nuova era e di voler dare una rinfrescata al roster, come dimostrano le diverse promozioni da NXT delle ultime settimane. Come sappiamo, la compagnia è se ... spaziowrestling.it

WWE: Malcontento dei fan per il ritorno di Roman ReignsRoman Reigns parteciperà ufficialmente al Royal Rumble match maschile al PLE il 31 gennaio. Un video trasmesso durante WWE SmackDown venerdì ha confermato la partecipazione ufficiale di Reigns al Roya ... zonawrestling.net

Questa non è una scelta. È una scadenza. Dal 2035 migliaia di edifici dovranno ridurre i consumi energetici. Residenziali e commerciali. E i condomìni sono i primi coinvolti. Il Conto Termico 3.0 ti permette di intervenire adesso: caldaie, pompe di calore, serra - facebook.com facebook