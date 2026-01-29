WWE | Ecco chi sono i favoriti per la Royal Rumble 2026 secondo i boomaker
La Royal Rumble 2026 si avvicina e i bookmaker hanno già fatto le loro previsioni. Secondo le quote di MyBookie, Roman Reigns è il grande favorito tra gli uomini, mentre Liv Morgan è in cima alle preferenze per le donne. Le quote indicano chiaramente chi sono i nomi più caldi per aggiudicarsi il prestigioso evento.
MyBookie ha pubblicato le quote aggiornate per la Royal Rumble 2026. Roman Reigns è il favorito per il match maschile, mentre Liv Morgan guida nettamente le previsioni per quello femminile. Roman Reigns in pole position tra gli uomini. Roman Reigns apre le quote a 2.50, confermandosi il principale candidato alla vittoria del match maschile. Subito dietro, a pari quota di 3.00, troviamo Gunther e Bron Breakker. Sami Zayn e Cody Rhodes condividono la quota di 5.00, seguiti da LA Knight a 6.00 e Jacob Fatu a 7.00. Curiosamente CM Punk è quotato a 9.00, essendo campione del mondo e considerando che difficilmente verrá impiegato nel match sembra una quota particolarmente bassa. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
