Wonder Man | dietro le quinte del supereroe

La nuova serie Marvel Wonder Man sta rapidamente attirando l’attenzione degli appassionati. Le riprese sono in corso e si vedono già le prime immagini sul set, con attori e crew impegnati nelle scene. La produzione lavora a ritmo sostenuto per portare sullo schermo il supereroe che rappresenta un simbolo forte nel mondo Marvel. I fan aspettano con ansia di scoprire come verrà raccontata la sua storia e quali sorprese riserverà questa nuova avventura.

Difficilmente troveremo un personaggio capace di presentarsi come il simbolo di un intero franchise come ha fatto Wonder Man, la nuova serie del Marvel Cinematic Universe, Wonder Man. Proprio come il titanico universo degli eroi marveliani sul grande schermo, il duo di protagonisti cerca di trovare una propria identità nel complesso meccanismo hollywoodiano, tra delusioni e speranze, ostinatamente legato a un sogno: diventare un attore. La stessa ostinazione con cui i Marvel Studios stanno cercando di trovare una nuova identità che li riporti ai fasti dell'era degli Avengers capitanati da Steve Rogers e Iron Man, una luminosità che sembra esser sempre più lontana.

