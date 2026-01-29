WhatsApp chatbot IA a pagamento in Italia | da quando e quanto costerà

Meta introduce i chatbot IA a pagamento in Italia, a partire dal 16 febbraio. Gli sviluppatori italiani dovranno prepararsi a pagare per usare questa funzione, che finora era gratuita. La società ha comunicato che il costo varierà a seconda delle funzionalità e del volume di utilizzo. La novità ha già suscitato reazioni tra chi utilizza regolarmente i chatbot, mentre altri si chiedono come questa scelta influirà sull’accesso ai servizi.

Importanti novità in arrivo su WhatsApp per gli sviluppatori in Italia. Meta ha infatti annunciato che i chatbot IA saranno a pagamento nel nostro Paese a partire dal prossimo 16 febbraio. Una mossa che arriva dopo l’entrata in vigore, il 15 gennaio scorso, della politica che blocca gli assistenti digitali di terze parti sulla piattaforma. Nel nostro Paese, tuttavia, l’Antitrust aveva chiesto all’azienda di Menlo Park di fare marcia indietro e sospendere la stretta: Meta ha obbedito, introducendo dunque un’eccezione tuttavia accompagnata da un listino apposito. «Laddove siamo legalmente obbligati a fornire chatbot AI tramite le WhatsApp Business API, stiamo introducendo una tariffazione per le aziende che scelgono di utilizzare la nostra piattaforma per offrire questi servizi», ha dichiarato a TechCrunch un portavoce della società. 🔗 Leggi su Lettera43.it

