webuild e nge pronta la tbm per scavare lotto 2 linea 15 ovest grand paris express

La macchina da scavo è pronta a partire. La Tbm ricondizionata si appresta a scavare i 7 km di galleria del Lotto 2 della Linea 15 Ovest del Grand Paris Express. Un passo importante per il progetto, che ha un valore di 1,38 miliardi di euro.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - E' pronta a entrare in azione la Tbm (Tunnel Boring Machine) ricondizionata che scaverà i 7 km di galleria del Lotto 2 della Linea 15 Ovest del Grand Paris Express, progetto dal valore complessivo pari a 1,38 miliardi di euro. Webuild e Nge, hanno presentato oggi in Italia la "talpa" meccanica rigenerata da Wem (Webuild Equipment & Machinery), società del Gruppo Webuild, che scaverà il tunnel di collegamento tra la stazione Bécon-les-Bruyères e la stazione Saint-Denis-Pleyel, tra Courbevoie e Saint-Denis. Realizzato per la Société des Grands Projets, il progetto si inserisce nel cuore del Grand Paris Express, il più grande progetto di trasporto e di riqualificazione urbana attualmente in corso in Europa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

