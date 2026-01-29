La Vuelle cerca un nuovo playmaker dopo aver perso Kay Felder. La scelta del suo sostituto si trasforma in una questione più complessa, quasi filosofica. Felder si mostra disponibile a trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti, ma la società tiene alta l’attenzione per individuare la soluzione migliore. La decisione finale potrebbe influenzare l’intera stagione.

E’ diventata una questione ’filosofica’ la scelta del sostituto di Kay Felder, che in questi giorni si sta dimostrato molto disponibile nel trovare una transazione che accontenti entrambe le parti, ovvero lui e la società. In ballo una questione tecnica cruciale, sulla quale ci sta che non la si pensi allo stesso modo. Perché è la scelta che potrebbe cambiare la stagione, anche se va sottolineato che chi ha fatto le fortune della squadra finora non è chi arriverà, ma chi c’è stato finora: quindi attenzione a non sottovalutare la forza di questo gruppo che ha messo il cemento delle fondamenta e magari chi metterà la bandiera sul tetto una volta finita l’opera, non può avere il peso del 100% su quanto costruito fino ad oggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, un perno su cui girare la stagione. Il nuovo Usa è una questione "filosofica"

