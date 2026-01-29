Volley femminile Champions League | Novara vince in rimonta Playoff garantiti

Novara si aggiudica una vittoria importante in Champions League, battendo in rimonta il PGE Budowlani Lodz. Le ragazze di Novara non hanno mollato e, dopo un primo momento di difficoltà, sono riuscite a ribaltare il punteggio e ottenere i playoff. La partita si è svolta con intensità e determinazione, regalando ai tifosi una vittoria che vale molto in chiave qualificazione.

Novara non sbaglia in Champions League: vittoria pesante contro il PGE Budowlani Lodz nel volley femminile. Rivincita dopo la semifinale di Coppa Italia Non è un periodo semplice per l'Igor Gorgonzola Novara. Dopo la Coppa Italia, però, c'era subito la possibilità di riscattarsi, stavolta in Champions League. La partita contro il PGE Budowlani Lodz non era per nulla scontata, e si è visto già nel primo set. I piemontesi hanno commesso qualche errore di troppo e non sono riusciti a imporre fin da subito le loro qualità, cedendo la prima parte di gioco agli avversari. Poi, però, è emersa la tecnica superiore delle italiane che sono riuscite a rimontare prima pareggiando i conti e poi vincendo il terzo set.

