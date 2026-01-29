Visto dai tifosi | Mulinacci Fedelissimi Fiducia in questa proprietà? Dico zero Sempre le solite chiacchiere ascoltate dal giorno in cui gli svedesi sono arrivati
I tifosi dei Fedelissimi criticano duramente la proprietà svedese. Lorenzo Mulinacci, presidente del gruppo, dice chiaramente che non si fidano e continueranno a farlo sentire. Dopo la conferenza, lui e alcuni supporter hanno incontrato Patrick Englund, ma il loro giudizio resta fermo: “Fiducia zero”.
"Fiducia in questa società? Assolutamente zero e lo rimarcheremo in tutte le occasioni possibili e immaginabili": non fa sconti alla proprietà svedese, il presidente dei Fedelissimi, Lorenzo Mulinacci (nella foto) che, insieme a una rappresentanza di tifosi, ha incontrato, dopo la conferenza, Patrick Englund. "Le solite chiacchiere che abbiamo ascoltato dal primo giorno in cui gli svedesi sono arrivati – dice –, il nulla assoluto. Questa società non sa dove si trova, non capisce l’importanza di un club come il Siena, con tifosi che hanno esigenze. A noi interessa tornare il prima possibile in Serie C, non ci sentiamo coinvolti in tutte le altre iniziative proposte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
I tifosi. Mulinacci, presidente dei Fedelissimi: "Sconfitta grave, al peggio non c'è fine»
Lorenzo Mulinacci, presidente dei Fedelissimi, commenta la recente sconfitta del Siena a Poggibonsi, sottolineando la gravità del risultato e la mancanza di speranza di miglioramento immediato.
"Eravamo obbligati a vincere questa gara per l'amore dei tifosi che sono arrivati fino a qui"
Agenore Maurizi ha commentato con soddisfazione il successo della squadra, sottolineando l’impegno dei giocatori e il valore storico di questa finale.
