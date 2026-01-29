I tifosi dei Fedelissimi criticano duramente la proprietà svedese. Lorenzo Mulinacci, presidente del gruppo, dice chiaramente che non si fidano e continueranno a farlo sentire. Dopo la conferenza, lui e alcuni supporter hanno incontrato Patrick Englund, ma il loro giudizio resta fermo: “Fiducia zero”.

"Fiducia in questa società? Assolutamente zero e lo rimarcheremo in tutte le occasioni possibili e immaginabili": non fa sconti alla proprietà svedese, il presidente dei Fedelissimi, Lorenzo Mulinacci (nella foto) che, insieme a una rappresentanza di tifosi, ha incontrato, dopo la conferenza, Patrick Englund. "Le solite chiacchiere che abbiamo ascoltato dal primo giorno in cui gli svedesi sono arrivati – dice –, il nulla assoluto. Questa società non sa dove si trova, non capisce l’importanza di un club come il Siena, con tifosi che hanno esigenze. A noi interessa tornare il prima possibile in Serie C, non ci sentiamo coinvolti in tutte le altre iniziative proposte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Visto dai tifosi: Mulinacci (Fedelissimi). "Fiducia in questa proprietà? Dico zero. Sempre le solite chiacchiere ascoltate dal giorno in cui gli svedesi sono arrivati»

Approfondimenti su Fedelissimi Englund

Lorenzo Mulinacci, presidente dei Fedelissimi, commenta la recente sconfitta del Siena a Poggibonsi, sottolineando la gravità del risultato e la mancanza di speranza di miglioramento immediato.

Agenore Maurizi ha commentato con soddisfazione il successo della squadra, sottolineando l’impegno dei giocatori e il valore storico di questa finale.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Fedelissimi Englund

Argomenti discussi: Siena Fc, il presidente dei Fedelissimi Mulinacci: Ieri fatto gravissimo. Serve un nuovo mister con esperienza; Visto dai tifosi: Mulinacci (Fedelissimi). Fiducia in questa proprietà? Dico zero. Sempre le solite chiacchiere ascoltate dal giorno in cui gli svedesi sono arrivati.

Visto dai tifosi: Mulinacci (Fedelissimi). Fiducia in questa proprietà? Dico zero. Sempre le solite chiacchiere ascoltate dal giorno in cui gli svedesi sono arrivati»Fiducia in questa società? Assolutamente zero e lo rimarcheremo in tutte le occasioni possibili e immaginabili: non fa sconti ... sport.quotidiano.net

Tifosi del Dortmund un pelo confusi visto che al 46’ intonano “Milan Milan vaff…” #BorussiaDortmundInter x.com

Calcio in Pillole. . Roma Milan termina 1-1 ma per i tifosi della Roma sono 2 punti persi e 1 punto guadagnato dal Milan per quanto visto in campo Risultato giusto #romamilan #asroma #tifosi #calcioinpillole - facebook.com facebook