Vismara rescissione consensuale con l’attaccante under Matelicani

Il Trodica sta cercando di rinforzare la rosa. La società ha avviato la rescissione consensuale con l’attaccante under Matelicani, che lascia il club. Intanto, il mercato non si ferma: il club punta ora su Juan Manuel Romero, attaccante argentino del 1998, che ha segnato 18 gol con il San Leucio in Eccellenza molisana.

Sempre attivo il calcio mercato. Il Trodica secondo in classifica in Eccellenza (assieme alla K Sport) è sulle piste dell’attaccante centrale Juan Manuel Romero (classe 1998) proveniente dall’ Eccellenza del Molise dove ha giocato fino a pochi giorni fa nel San Leucio (18 gol). Nuovo attaccante anche per il Matelica che attualmente milita nei quartieri bassi del torneo di Eccellenza, si tratta di Touray Lamin, classe 1999 che nella prima parte di questa stagione ha militato nel Lunds Bk (Svezia). Nel campionato 2023-2024 aveva vinto con la squadra dell’lvamaddalena 1903 il campionato di Eccellenza (Sardegna) ed era stato confermato anche per la stagione successiva in serie D. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vismara, rescissione consensuale con l’attaccante under Matelicani Approfondimenti su Vismara Matelicani Casertana, rescissione consensuale per un esterno d’attacco La Casertana e Ciro Capasso hanno deciso di interrompere consensualmente il loro rapporto. Roma-Bove, è ufficiale: rescissione consensuale La Roma ha annunciato la rescissione consensuale del contratto con Edoardo Bove, confermando la separazione tra il club e il centrocampista, cresciuto nel settore giovanile di Trigoria. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Vismara Matelicani Argomenti discussi: Vismara, rescissione consensuale con l’attaccante under Matelicani; Comunicato Vismara Calcio; VISMARA. Rescisso il contratto con l'attaccante Francesco Matelicani. Rescissione consensuale del rapporto sportivo fra il Vismara Calcio e l'attaccante Under classe 2007 Francesco Matelicani, arrivato ad inizio stagione dal Settore Giovanile della Vis Pesaro. Rimarrà comunque saldo il rapporto umano che si è instaurato in qu - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.