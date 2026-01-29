Visita guidata in un giorno speciale

Oggi a Empoli, Legambiente organizza una visita guidata speciale per celebrare la Giornata Mondiale delle Zone Umide. L’evento vuole sensibilizzare sui valori di queste aree e coinvolgere i cittadini in un percorso tra natura e tutela. La visita si svolge in un giorno dedicato alla consapevolezza ambientale, con l’obiettivo di far conoscere meglio le zone umide del territorio e il loro ruolo essenziale.

EMPOLI Una visita a tema targata Legambiente Empolese-Valdelsa per festeggiare la Giornata Mondiale delle Zone Umide. Questa l'iniziativa che si terrà domenica prossima dalle 10 alle 12 all' Oasi naturale protetta Arnovecchio di Empoli. La 'Giornata Mondiale delle Zone Umide' ha lo scopo di accrescere la consapevolezza globale sul ruolo vitale delle zone umide per le persone e per il nostro pianeta. Questa data ricorda l'anniversario della Convenzione sulle Zone Umide che fu adottata nel 2 febbraio del 1971 come trattato internazionale nella città iraniana di Ramsar, e per questo è conosciuta oggi come Convenzione di Ramsar.

