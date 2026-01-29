Virginia Stablum torna in tv. Dopo l’esordio a Uomini e Donne e la sua storia con Ignazio Moser, si prepara a vivere una nuova avventura nel mondo dello spettacolo. La modella, con radici tedesche e nigeriane, ha sempre avuto sogni grandi, ma si dice determinata a restare con i piedi per terra. Giovedì sera, su Striscia la Notizia, farà il suo ritorno in prima serata, pronta a dimostrare di avere le idee chiare e la testa dura.

Tante veline e la prima serata. Striscia la Notizia torna, giovedì 29 gennaio, con la sua veste rinnovata. Al timone i due volti storici del programma, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti. E al loro fianco le Veline in versione triplicata. Non più due, bensì sei: Alessia Anzioli, Lavinia Circeo, Ginevra Festa, Lara Granata, Nausica Marasca e Virginia Stablum. Quest'ultima non è nuova agli spettatori di Canale 5. Già concorrente di Uomini e donne nel 2018, è stata anche vincitrice di Miss Universo nel 2022. Chi è Virginia Virginia Stablum è nata il 17 febbraio 1998 a Trento. È alta 1.75 metri e ha 27 anni. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Virginia Stablum, la moda, le radici tedesche-nigeriane, l'esordio in tv a Uomini e donne, la storia con Ignazio Moser: «Sogno in grande ma ho la testa dura»

