Violenza sessuale Schlein | C’era un patto tra me e Meloni Ma ha deciso il patriarcato

Le tensioni tra Meloni e Salvini tornano a salire. La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, dice che c’era un accordo tra lei e la Premier, ma poi Salvini ha deciso di cambiare le carte in tavola, soprattutto dopo le Regionali del Veneto. Schlein sostiene che tutto si sia rotto quando Salvini ha voluto sferrare un colpo più forte, rompendo l’intesa fatta in precedenza alla Camera. La politica italiana si muove ancora tra alleanze e tradimenti.

«C’era un accordo tra me e Meloni. Tant’è vero che avevamo votato all’unanimità alla Camera. Poi ci sono state le Regionali, e Salvini dopo il Veneto ha voluto far saltare il banco. Anche Meloni a quel punto si e’ rimangiata l’accordo». Elly Schlein riavvolge il nastro sull’iter del ddl contro gli stupri e spiega così, intervistata dal Corriere della Sera, che «il testo presentato da Bongiorno è irricevibile». La legge e il consenso. «L’unico vero motivo per fare quella legge era di inserire nel nostro ordinamento il concetto del consenso previsto dalla convenzione di Istanbul ratificata dall’Italia», ricorda Schlein.🔗 Leggi su Open.online

Il Ddl Stupri approvato dalla commissione Giustizia del Senato introduce pene più severe per la violenza sessuale, suscitando dibattiti sulla coerenza con gli accordi politici attuali.

La leader di un partito ha criticato pubblicamente la premier, invitandola a non lasciarsi influenzare dal patriarcato.

