I carabinieri sono entrati nell’edificio abbandonato di Igea Marina dove una donna di 32 anni avrebbe subito uno stupro da parte di un 29enne. La scena si è svolta in quella che sembra essere stata una notte passata tra le mura di un’ex colonia. Il video del sopralluogo mostra i militari intenti a raccogliere prove sul luogo. La vittima e l’uomo sono stati trovati nascosti dentro l’edificio, dove si erano rifugiati. Le indagini continuano per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Sarebbe successo nell'edificio abbandonato a Igea Marina. La vittima, 32 anni e il presunto stupratore di 29 si erano rifugiati qui dentro per la notte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Violenza sessuale nell'ex colonia 'Ragazzi e Cinema'. Il video del sopralluogo dei carabinieri

Approfondimenti su Ragazzi e Cinema

Un giovane di 19 anni è stato arrestato a Milano con l’accusa di violenza sessuale.

Il Centro San Sebastiano di Marnate sogna di trasformare il proprio spazio in un cinema all’aperto, creando un punto di aggregazione per gli adolescenti.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ragazzi e Cinema

Argomenti discussi: Bergamo, violenza sessuale sulla ex: l’amico difende l’imputato; Bergamo, violenza e minacce alla ex fidanzata: Non ero consenziente, ma ero la sua bambola. Spunta il video di una lite; Omar Favaro a processo per maltrattamenti e violenza sessuale sull'ex moglie; Violenza, lesioni e minacce, 26enne a processo accusato dall'ex fidanzata. Gli amici: Era lei a picchiarlo.

Bellaria, violenza sessuale nell’ex colonia abbandonata: fermato un 29enneUna donna di 32 anni è stata vittima di violenza sessuale nella notte in una struttura abbandonata di Igea Marina. Per l’episodio è stato fermato un cittadino ... chiamamicitta.it

Ross Wild, ex Spandau Ballet, condannato per stupro e violenza sessualeI fatti risalgono al 2015 e al 2019. Dopo aver conosciuto le donne su Tinder, il cantante le avrebbe attaccate nel sonno ... rollingstone.it

Abusi in metro a Roma su una turista minorenne, preso molestatore seriale. Il 28enne del Bangladesh ha precedenti per «violenza sessuale» facebook

Disegno di legge sulla violenza sessuale, #Schlein: ho chiesto a #Meloni di fermarsi e tornare ad un accordo x.com