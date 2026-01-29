La polizia ha preso di mira i tifosi durante le ultime manifestazioni, con numerosi fermi e controlli rigorosi. Molti supporter denunciano di essere stati trattati come criminali, anche senza aver commesso nulla di illegale. La situazione si fa tesa, e tra i tifosi cresce la rabbia contro le misure che considerano eccessive.

La stretta del Viminale contro i tifosi: quando la sicurezza diventa violenza di Stato. Il Comitato Tifosi Azzurro “ Con Te Napoli ”, per voce del presidente ing. Luigi Iaquinta e dell’Avv. Angelo Pisani, denuncia con fermezza la nuova stretta del Viminale che estende anche ai tifosi di Lazio e Napoli il divieto di assistere alle partite in trasferta fino al termine della stagione. Una misura che, dopo Roma e Fiorentina, colpisce ancora una volta in modo collettivo migliaia di cittadini onesti. Secondo il Comitato, si tratta di un provvedimento indiscriminato, punitivo e profondamente ingiusto, che non interviene sui responsabili di eventuali violenze, ma priva del diritto allo sport famiglie, lavoratori, giovani e appassionati colpevoli soltanto di voler seguire la propria squadra. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Violenza e ingiustizia nella stretta del Viminale sui tifosi

Approfondimenti su Viminale Tifosi

Il pacchetto sicurezza del Viminale mira a contrastare la violenza tra i giovani, con particolare attenzione all’uso di armi improprie, come i coltelli.

Lo stadio, con una capienza di circa diecimila posti, si prepara a migliorare le misure di sicurezza.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Viminale Tifosi

Argomenti discussi: Minneapolis, il vescovo Coakley: violenza inaudita, fallimento per tutti; Ricordare per fermare, prevenire…Mai indifferenti!; Costruire resilienza contro l’ingiustizia; Nel segno della Memoria: Genova celebra il 27 gennaio.

Violenza giovanile, prevenzione e inclusione al centro del dibattitoI recenti episodi di violenza tra minorenni richiedono una risposta politica: più sostegno educativo a giovani e famiglie, investimenti in prevenzione e inclusione sociale, senza strumentalizzazioni n ... savethechildren.it

Dissenso e consenso: ciò che si nomina si vede meglioCon le modifiche proposte da Giulia Bongiorno per il ddl sulla violenza sessuale si passa dalla necessità di esprimere la volontà di compiere l’atto alla necessità di esprimere la non-volontà di compi ... editorialedomani.it

Oggi, nel Giorno della Memoria, ricordiamo la Shoah e le vittime delle persecuzioni nazifasciste per ciò che insegnano ancora: l’odio cresce quando viene accettato, la violenza quando viene minimizzata, l’ingiustizia quando si tace. Mai più. Per nessuno. Da - facebook.com facebook